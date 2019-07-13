2019-07-13T22:12:36+03:00
Происшествия

Странное ДТП: по Спас-Клепикам на «Газели» колесит водитель с тяжелым заболеванием

Мужчина, как минимум, второй раз за год совершил аварию
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В субботу, 13 июля, примерно в 16.40 в райцентре Спас-Клепики произошло довольно странное ДТП. Автомобиль «Газель», двигавшийся со стороны площади Ленина по направлению улицы Интернациональной, неожиданно развернулся и врезался в припаркованный у магазина автомобиль Renault Duster.

В аварии никто не пострадал. Страшнее другой – по информации издательства «Пресса», водитель этой «Газель» страдает от тяжелого заболевания и периодически в буквально смысле «отключается» за рулем. В сентябре прошлого года он аналогичным образом снес забор местной школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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