2018-09-19T12:39:51+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре «Газель» снесла школьный забор

ДТП произошло в Спас-Клепиках
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Во вторник, 18 сентября, около шести часов вечера в районном центре Спас-Клепики произошло ДТП. Цельнометаллический фургон «Газель» протаранил металлический забор местной школы №1.

Установлено, что автомобиль двигался со стороны заправки ТНК в сторону центра по улице Ленина. Дорога на данном участке прямая. Однако водитель по каким-то причинам потерял контроль над автомобилем – «Газель», разбив ограждение, съехала в пришкольный сквер. Как сообщает, что издательство «Пресса», теперь водителю придется не только ремонтировать машину, но и за свой счет восстанавливать забор.

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