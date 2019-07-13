Под Рязанью 8-летняя девочка отравилась бензином, перепутав его с газировкой

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-13T13:18:41+03:00

Девочка перепутала бутылку бензина с газировкой, и отпила из нее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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12 июля в селе Новоселки Рыбновского района госпитализировали восьмилетнюю девочку с подозрением на отравление бензином. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, ребенок находился на каникулах у дедушки. Мужчина косил триммером траву, а недалеко на скамейке стояла пластиковая бутылка с бензином. Девочка накануне купила себе газированную воду в похожей бутылке, и решила попить.

По предварительным данным, ребенок даже не успела глотнуть горючей смеси. Как бы то ни было, несовершеннолетнюю госпитализировали.

- В настоящее время сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рыбновскому району по данному факту проводят всестороннюю проверку, так как детский травматизм находится на особом контроле полиции, - сообщил руководитель пресс-службы УМВД России по Рязанской области Александр Поташов. – Во время проверки будут выяснены все обстоятельства произошедшего, а по ее результатам будут приняты соответствующие процессуальные меры.

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ИСТОЧНИК KP.RU