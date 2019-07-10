В Рязанской области пьяный дедушка совратил собственную внучку
Сотрудники СУ СК РФ по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Подмосковья, сообщает пресс-служба следкома. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
По информации следователей, инцидент произошел в конце зимы. Мужчина приехал в гости к семье собственной дочери. Будучи пьян, он совершил в отношении 5-летней внучки «иные насильственные действия сексуального характера» (это не изнасилование, прим. Ред.)
Родители ребенка решили дело так не оставлять и обратились в полицию, написав соответствующее заявление. Позже, по ходатайству следователя, суд отправил обвиняемого под стражу.
Теперь следователи собрали все необходимые доказательства, дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU