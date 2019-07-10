2019-07-10T16:05:30+03:00
Происшествия

В Рязанской области пьяный дедушка совратил собственную внучку

Родители ребенка, в том числе дочь мужчины, обратились в полицию
Мария БЛИНОВА
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Инцидент произошел 28 февраля и почти сразу мужчина оказался за решеткой.Инцидент произошел 28 февраля и почти сразу мужчина оказался за решеткой.
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Сотрудники СУ СК РФ по Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Подмосковья, сообщает пресс-служба следкома. Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По информации следователей, инцидент произошел в конце зимы. Мужчина приехал в гости к семье собственной дочери. Будучи пьян, он совершил в отношении 5-летней внучки «иные насильственные действия сексуального характера» (это не изнасилование, прим. Ред.)

Родители ребенка решили дело так не оставлять и обратились в полицию, написав соответствующее заявление. Позже, по ходатайству следователя, суд отправил обвиняемого под стражу.

Теперь следователи собрали все необходимые доказательства, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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