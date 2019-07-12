2019-07-12T14:47:34+03:00
Общество

Аудиторы проверят, как минприроды тратило миллионы на охрану рязанских лесов

В 2018 году на развитее лесного хозяйства власти направили почти 122 млн рублей
Александр РАДЫГИН
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На устройство противопожарных минерализованных полос в Рязанской области в 2018 году потратили несколько миллионов рублей.На устройство противопожарных минерализованных полос в Рязанской области в 2018 году потратили несколько миллионов рублей.
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Аудиторы контрольно-счетной палаты приступили к проверке министерства природопользования Рязанской области. Во время проверки специалисты КСП проанализируют, насколько эффективно расходовались бюджетные деньги, выделенные в 2018 году на реализацию региональной программы «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки в 2014-2020 годах».

Отметим, что в прошлом году на эти цели было направлено 121 млн 889 тысяч рублей. Из них на строительство и содержание дорог противопожарного назначения, устройство минерализованных полос, благоустройство зон отдыха, установку указателей и шлагбаумов – 15 млн 986 тысяч рублей. На лесопатологические обследования и санитарно-оздоровительные мероприятия – 105 млн 902 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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