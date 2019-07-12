2019-07-12T13:30:28+03:00
Общество

Рязанских энергетиков оштрафовали на крупную сумму за волокиту

Специалисты Рязаньэнерго долго не подключали к электросетям гражданина, заставив его собирать ненужные документы
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Энергетики добросовестно рассмотрели заявку, но не стали направлять заявителю проекта договор о технологическом присоединении в течение 15 дней.Энергетики добросовестно рассмотрели заявку, но не стали направлять заявителю проекта договор о технологическом присоединении в течение 15 дней.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В УФАС России по Рязанской области рассмотрели дело по факту повторного нарушения порядка подключения к электрическим сетям, сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонольщики установили, что к ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Рязаньэнерго) обратился житель региона с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома.

Энергетики добросовестно рассмотрели заявку, но не стали направлять заявителю проекта договор о технологическом присоединении в течение 15 дней. Более того, специалисты Рязаньэнерго потребовали от человека документы, которые он не должен был предоставлять.

В результате проект договора о технологическом присоединении энергетики направили гражданину только спустя 2,5 месяца с установленной даты.

По итогам рассмотрения дела ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признано виновным в совершении административного правонарушения. Размер административного штрафа составил 300 тысяч рублей.

Отметим, что согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, за указанное правонарушение предусмотрен минимальный штраф в размере 600 тысяч рублей. Как удалось энергетикам получить меньше минимального, не совсем понятно.

В настоящее время постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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