Рязанских энергетиков оштрафовали на крупную сумму за волокиту
В УФАС России по Рязанской области рассмотрели дело по факту повторного нарушения порядка подключения к электрическим сетям, сообщает пресс-служба ведомства.
Антимонольщики установили, что к ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Рязаньэнерго) обратился житель региона с заявкой на технологическое присоединение к электрическим сетям жилого дома.
Энергетики добросовестно рассмотрели заявку, но не стали направлять заявителю проекта договор о технологическом присоединении в течение 15 дней. Более того, специалисты Рязаньэнерго потребовали от человека документы, которые он не должен был предоставлять.
В результате проект договора о технологическом присоединении энергетики направили гражданину только спустя 2,5 месяца с установленной даты.
По итогам рассмотрения дела ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признано виновным в совершении административного правонарушения. Размер административного штрафа составил 300 тысяч рублей.
Отметим, что согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ, за указанное правонарушение предусмотрен минимальный штраф в размере 600 тысяч рублей. Как удалось энергетикам получить меньше минимального, не совсем понятно.
В настоящее время постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанские предприниматели отозвали жалобы на мусорного оператора
Коммерсанты были недовольны проведением торгов, но сейчас, видимо, со всем согласились (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU