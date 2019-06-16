Рязанские предприниматели отозвали жалобы на мусорного оператора

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-16T11:40:45+03:00

Почему вдруг предприниматели отозвали свои жалобы, не сообщается. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коммерсанты были недовольны проведением торгов, но сейчас, видимо, со всем согласились

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Все жалобы, поданные в рязанский УФАС на мусорного оператора ООО «ЭКО-Пронск», отозваны, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 5 июня в рязанское управление антимонопольной службы поступили жалобы индивидуальных предпринимателей на действия организатора торгов ООО «ЭКО-Пронск». В жалобах указывалось, что во время аукциона на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов организатор торгов при формировании документации нарушил требования Правил проведения торгов (подробнее).

На 13 июня УФАС назначило рассмотрение жалоб, но к назначенному дню от предпринимателей поступили ходатайства об отзыве.

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ИСТОЧНИК KP.RU