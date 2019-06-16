2019-06-16T11:40:45+03:00
Общество

Рязанские предприниматели отозвали жалобы на мусорного оператора

Коммерсанты были недовольны проведением торгов, но сейчас, видимо, со всем согласились
Яков РЫКОВ
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Почему вдруг предприниматели отозвали свои жалобы, не сообщается.Почему вдруг предприниматели отозвали свои жалобы, не сообщается.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Все жалобы, поданные в рязанский УФАС на мусорного оператора ООО «ЭКО-Пронск», отозваны, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 5 июня в рязанское управление антимонопольной службы поступили жалобы индивидуальных предпринимателей на действия организатора торгов ООО «ЭКО-Пронск». В жалобах указывалось, что во время аукциона на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов организатор торгов при формировании документации нарушил требования Правил проведения торгов (подробнее).

На 13 июня УФАС назначило рассмотрение жалоб, но к назначенному дню от предпринимателей поступили ходатайства об отзыве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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