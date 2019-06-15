В Рязани мусор будут собирать в полуподземные контейнеры

СЕГОДНЯ 12:39 2019-06-15T17:07:50+03:00

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Региональный оператор по обращению с отходами компания «Эко-Пронск» внедряет новый способ сбора мусора, передает ГТРК «Ока». Пока это предприятие вывозит мусор из дворов Рязани и населенных пунктов Рязанского района, скоро к ним прибавится еще около 2 тысяч сел и деревень.

– На контейнерных площадках региона установлено порядка 12 тысяч бункеров и контейнеров. К ним нужно добавить еще более 2 тысяч емкостей – в тех населенных пунктах, из которых мусор сейчас не вывозится, – пояснил генеральный директор ООО «Эко-Пронск» Валерий Матюхин.

Предприятие устанавливает и полуподземные бункеры для сбора мусора. Фактически, это тоже контейнеры, но только огромные и уходящие в землю на 3 метра. Такая емкость вмещает более 5 тысяч кубометров мусора – как 7 обычных придомовых контейнеров.

– Задумка интересная. Бак закрыт крышкой, мусор в итоге по двору не разлетается, – поделился с телевизионщиками жилец одной из мнгоэтажек Рязани Алексей Кармацкий.

Фото: ГТРК «Ока».

ИСТОЧНИК KP.RU