2019-07-12T10:21:24+03:00
Общество

Под Рязанью военные превратили поле и посадку в мусорную свалку - соцсети

Среди прочего они оставили после себя множество упаковок от армейского сухого пайка
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Фото: vk.com/tp_rybnoeФото: vk.com/tp_rybnoe
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В Рыбновском районе недалеко от сел Житово и Ногино сфотографировали и сняли на видео поле и посадку, заваленные мусором. По словам местных жителей, не убрали за собой военные, которые стояли в этих местах с палатками. Об этом говорят и разбросанные по местности упаковки от армейского сухого пайка.

- Они мало того, что мусор накидали. Ещё деревьев напилили и побросали, - жалуется одна из подписчиц сообщества «Типичное Рыбное».

Глава Батуринского сельского поселения, в границах которого находится село Житово, Александр Котягин заверил корреспондента «Комсомольской правды», что хоть десантники здесь – нередкие гости, раньше таких проблем не возникало. Если же говорить о стихийных свалках в целом, то при их обнаружении, по словам главы, мусор стараются вывозить.

Фото: vk.com/tp_rybnoe

Фото: vk.com/tp_rybnoe

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Место стоянки военных в Рыбновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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