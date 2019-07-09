Рязанские врачи рассказали, что нужно делать, чтобы не родился ребенок-инвалид

СЕГОДНЯ 08:41 2019-07-09T08:47:18+03:00

Строгое выполнение рекомендаций врача при подготовке к беременности в несколько раз снижает вероятность рождения ребенка с теми или иными отклонения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ежегодно около 2,5 тысяч семейных пар впервые обращаются в медико-генетическую консультацию больницы №10

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Каждый год дородовую диагностику бесплатно проходят около 200 жительниц Рязанской области, ожидающих ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. Деньги на эти цели выделяются из Фонда обязательного медицинского страхования и областного бюджета.

По статистике, из 300 случаев своевременно выявленной патологии более 200 поддаются эффективной коррекции, что позволяет сохранить здоровье малыша. По словам врача-генетика высшей категории, заведующего медико-генетической консультацией больницы №10 Григория Якубовского, такой подход обеспечивает существенное снижение младенческой смертности в регионе.

Отмечается, что хорошие результаты по предотвращению детской инвалидности дает массовый неонатальный скрининг. Каждый родившийся ребенок обследуется на пять наиболее распространенных наследственных заболеваний. Ранняя диагностика, своевременное назначенное лечение и диета позволяют избежать фатальных последствий, а в будущем – сохранить здоровье и качество жизни. Но многое зависит от родителей. Григорий Якубовский настоятельно рекомендует знать о наличии наследственных заболеваний в семье, сообщать о них врачам. А планируя появление малыша семейные пары обязательно должны отказаться от вредных привычек и полностью перейти на здоровый образ жизни.

Большинство пациентов медико-генетической консультации – это потенциальные или фактические родители. В основном, они входят в группы риска по рождению больного ребенка. Еще до беременности проводится обследование семьи, врачи назначают комплекс мероприятий по подготовке к будущему деторождению.

Комплекс мероприятий включает в себя:

- общее оздоровление будущих родителей;

- лечение хронических заболеваний, которые могут обостриться во время беременности;

- обследование на наличие возможных нарушений здоровья;

- прием супругами витаминов группы «Б», в первую очередь, препаратов фолиевой кислоты.

Строгое выполнение рекомендаций врача при подготовке к беременности в несколько раз снижает вероятность рождения ребенка с теми или иными отклонения.

Кроме того, важным элементом профилактики болезней будущего ребенка является дородовая диагностика. В настоящее время акцент делается на сроках 11-14 недель беременности. Врачи проводят ультразвуковое исследование, исследую биохимические показатели крови, отражающие состояние плода. Компьютерная программа производит расчет вероятности у него хромосомных заболеваний. В случае высокого риска по этим болезням плода, женщинам предлагается пройти уточняющую диагностику, что с точностью 99,9% позволяет подтвердить или опровергнуть диагноз. Данное обследование проводится с минимальным риском осложнений для будущего ребенка и матери.

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ИСТОЧНИК KP.RU