В новую БСМП в Рязани завезли оборудование на 200 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-08T16:01:42+03:00

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В течение ближайших двух месяцев в новую БСМП привезут оборудование для рентгенодиагностики: система с С-дугой, магнитно-резонансный томограф, томограф компьютерный и ангиографический комплекс. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области. Оборудование установят в главном корпусе больницы.

Кроме того, в больницу завезли оборудование для гибкой эндоскопии, УЗИ, анестезии и реанимации, физиотерапевтические и диагностические аппараты. Всего на закупку потратили более 200 млн рублей.

В целом, как отмечают чиновники минздрава, новую больницу скорой медицинской помощи оснастят самым современным инновационным оборудованием, которое позволит специалистам ставить правильный диагноз на ранних сроках заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU