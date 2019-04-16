Новая БСМП в Рязани готова на 76%

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-16T11:04:56+03:00

Изменить размер текста: A A

15 апреля на стройку комплекса больницы скорой медицинской помощи в Рязани нагрянула инспекция во главе с губернатором Николаем Любимовым. Пресс-служба областного правительства, сообщая об этом событии, отмечает, что готовность объекта составляет 76%.

Любимов лично убедился, что в одном из корпусов и пищеблоке уже завершена отделка и начался монтаж оборудования, готова транспортная подстанция, создана вся инженерная инфраструктура.

- В новой БСМП будут созданы суперсовременные условия для оказания жителям региона высокотехнологичной медпомощи. Таких комплексов сейчас нет больше нигде в ЦФО, - заявил губернатор.

Отметим, что в тот же день, представляя отчет о деятельности кабинета министров депутатам облдумы, Любимов на один из вопросов ответил, что завершить строительство объекта планируется в текущем году.

Вместе с губернатором на объект выезжали министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов (справа) и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий (в центре). Фото: правительство Рязанской области.

Фото: правительство Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU