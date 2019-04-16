Новая БСМП в Рязани готова на 76%
15 апреля на стройку комплекса больницы скорой медицинской помощи в Рязани нагрянула инспекция во главе с губернатором Николаем Любимовым. Пресс-служба областного правительства, сообщая об этом событии, отмечает, что готовность объекта составляет 76%.
Любимов лично убедился, что в одном из корпусов и пищеблоке уже завершена отделка и начался монтаж оборудования, готова транспортная подстанция, создана вся инженерная инфраструктура.
- В новой БСМП будут созданы суперсовременные условия для оказания жителям региона высокотехнологичной медпомощи. Таких комплексов сейчас нет больше нигде в ЦФО, - заявил губернатор.
Отметим, что в тот же день, представляя отчет о деятельности кабинета министров депутатам облдумы, Любимов на один из вопросов ответил, что завершить строительство объекта планируется в текущем году.
Вместе с губернатором на объект выезжали министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов (справа) и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий (в центре). Фото: правительство Рязанской области.
Фото: правительство Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU