2019-04-16T11:04:56+03:00
Общество

Новая БСМП в Рязани готова на 76%

Ее строительство проинспектировал губернатор
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
Изменить размер текста:

15 апреля на стройку комплекса больницы скорой медицинской помощи в Рязани нагрянула инспекция во главе с губернатором Николаем Любимовым. Пресс-служба областного правительства, сообщая об этом событии, отмечает, что готовность объекта составляет 76%.

Любимов лично убедился, что в одном из корпусов и пищеблоке уже завершена отделка и начался монтаж оборудования, готова транспортная подстанция, создана вся инженерная инфраструктура.

- В новой БСМП будут созданы суперсовременные условия для оказания жителям региона высокотехнологичной медпомощи. Таких комплексов сейчас нет больше нигде в ЦФО, - заявил губернатор.

Отметим, что в тот же день, представляя отчет о деятельности кабинета министров депутатам облдумы, Любимов на один из вопросов ответил, что завершить строительство объекта планируется в текущем году.

Вместе с губернатором на объект выезжали министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов (справа) и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий (в центре). Фото: правительство Рязанской области.

Вместе с губернатором на объект выезжали министр строительного комплекса Вячеслав Меньшов (справа) и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий (в центре). Фото: правительство Рязанской области.

Фото: правительство Рязанской области.

Фото: правительство Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани открывается «Большой Фестиваль Роботов»
Братья-близнецы из Рязани завоевали награды на первенстве Европы по самбо
В Рязани простились с футбольным тренером Игорем Тарасовым
Экс-сотрудника рязанской лесопилки будут судить за тяжелую травму на производстве
ФСБ раскрыла схему хищений со счетов рязанских судебных приставов
Рязанец смог развестись с женой без ее ведома
В Рязани сбили пожилого велосипедиста
Ночью из-за выезда на встречку на рязанской дороге погибли два человека
Петр Кочетков из ХК «Рязань» возглавил вратарский рейтинг драфта NHL
В Рязани зарегистрировано два случая присасывания клещей
Рязанец отработает 180 часов за сквернословие
Рязанца отправили в колонию за грабеж и попытку изнасилования дачницы
Рязанские предприниматели торговали котлетами и сердцем цыплят без документов
В Рязани перекрыли движение по проезду Завражнова
Все устройства грозозащиты в Рязанской области введены в работу
В Дядькове Рязани на полдня отключат холодную воду
На рязанские асфальтобетонные заводы нагрянула инспекция минтранса
Рязанка с одной почкой родила здорового малыша
Из загоревшейся в Рязани девятиэтажки эвакуировали 20 человек
Рязанский губернатор предложил компенсировать многодетным семьям проценты по ипотеке