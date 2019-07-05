Эксперты включили рязанский «Радик» в тройку лучших технических вузов России

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-05T13:08:19+03:00

Впереди только МГТУ им. Баумана и Петербургский политех

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Критики портала univer.expert представили рейтинги вузов России «Национальное признание-2019», составленные по результатам собственных исследований. Анализ охватил почти 700 высших учебных заведений с государственной аккредитацией.

– Главный принцип – оценка вуза через его ключевой персонал, то есть основной профессорско-преподавательский состав – тех, кто считает этот вуз своим основным местом работы, - пояснили организаторы.

Совокупный потенциал вуза составляли из экспертных оценок всех сотрудничающих с ним преподавателей и исследователей. В итоге подготовлен и общий рейтинг, и ряд профильных – здесь учебные заведения разбиты по отраслям: медицинские, технические, сельскохозяйственные и т.д.

В списке лучших технических вузов страны 3 место занял Рязанский государственный радиотехнический университет им. Уткина – он набрал 249,4 балла. Впереди МГТУ им. Баумана (331,3 балла) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (294 балла).

В общем рейтинге российских вузов «Национальное признание-2019» РГРТУ занял 13 место.

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ИСТОЧНИК KP.RU