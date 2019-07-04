Михаила Чиркина избрали ректором Рязанского радиотехнического университета

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-04T15:57:26+03:00

Он победил в тайном голосовании с десятикратным отрывом от ближайшего преследователя

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Конференция работников и обучающихся Рязанского государственного радиотехнического университета с единственным вопросом повестки дня «Выборы Ректора РГРТУ» состоялась 4 июля в актовом зале. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Явка на конференцию была практически стопроцентной: из 167 делегатов присутствовали 162. В результате тайного голосования уверенную победу, получив 139 голосов, одержал Михаил Чиркин. Ближайший преследователь Чиркина, нынешний руководитель городского управления образования Алексей Зимин, набрал 18 голосов. За Сергея Гусева, проректора по научной работе и инновациям, проголосовало лишь пятеро делегатов.

Профессор Михаил Чиркин имеет ученую степень доктора физико-математических наук, является почетным работником высшего профессионального образования РФ. До того как Чиркин стал и.о. ректора РГРТУ, он был заведующим кафедрой «Электронные приборы».

ИСТОЧНИК KP.RU