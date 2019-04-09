Почему не Попов? Переименование «Радика» стало полной неожиданностью для его выпускников

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новое название Рязанского радиотехнического университета – соответствующий приказ минобр выпустил 1 апреля, сообщила пресс-служба вуза.

РГРТУ присвоено имя Владимира Уткина и полностью название теперь выглядит так – «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина». Кстати, при сокращенном наименовании, то есть РГРТУ, приставка с именем не нужна.

За свою почти 70-летнюю историю вуз сменил три названия – до начала 90-х был институтом, затем 13 лет просуществовал в статусе академии, а с 2006-го стал университетом. Однако чьего-то имени не носил никогда.

– Это решение Ученый совет университета принял единогласно, согласовав его с родственниками Владимира Федоровича и руководством области, – пояснил «Комсомолке» и.о. ректора РГРТУ Михаил Чиркин.

Для многих выпускников новость о переименовании явилась небольшим шоком: у тех, кто окончил «Радик», вуз прочно ассоциируется с именем Александра Попова – изобретателем радио, чей бюст установлен перед входом в аlma mater.

К тому же любой выпускник знает, что 7 мая, в День радио, где бы он ни работал, наверняка услышит: «Попов воскрес!», на что в ответ должен произнести: «Воистину Попов!». Этой традиции десятилетия, потому имя Уткина и стало неожиданностью.

На вопрос «Почему не Попов?» и.о. ректора ответил, что Александр Степанович в конце жизни преподавал в Петербурге, а родом он и вовсе с Урала. К Рязани же отношения не имеет вовсе.

В отличие от Владимира Уткина – уроженца Касимовского района нашей области, ставшего выдающимся ученым, генеральным конструктором ракетно-космической техники, академиком АН СССР, РАН и АНУ.

В качестве разработчика и руководителя научно-исследовательских работ Уткин непосредственно принимал участие в создании современных ракет-носителей и космических летательных аппаратов. Под его руководством разработаны и сданы на вооружение четыре стратегических ракетных комплекса, создано несколько ракет-носителей. Среди последних разработок – ракета-носитель «Зенит».

Кстати, с 1942 года и до конца войны Владимир Уткин, тогда только окончивший школу, воевал на различных фронтах, пройдя путь от Волхова до Берлина

При всем этом львиная доля «радиков» имени Владимира Уткина просто не знают. Вернее – не знали до сего дня.

Кстати, бюст ученому несколько лет назад установили в одноименном сквере на улице Циолковского около НИИ «Плазма».