89-летняя рязанка четыре ночи провела в лесу, но все же нашла дорогу к людям

СЕГОДНЯ 23:17 2019-07-03T23:17:31+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что в субботу, 30 июня, в деревне Сусово Клепиковского района пропала 89-летняя женщина. Она ушла в лес из своего дома и бесследно исчезла. Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» сообщая подробности, констатировал, что женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Многие уже подумывали о самом плачевном исходе, но в среду, 3 июля, бабушка сама вышла к людям…

- Она, конечно, настоящий молодец - продержалась без еды и воды четверо суток, – комментирует пресс-секретарь отряда «Liza Alert Рязань» Алексей Матвейчик. – Из леса она вышла неподалеку от волонтеров, поэтому ей сразу начали оказывать помощь.

Также известно, что на помощь рязанским волонтерам , выезжали представители московского отделения отряда Liza Alert.

ИСТОЧНИК KP.RU