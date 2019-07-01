В рязанском лесу пропала пенсионерка
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» в понедельник, 1 июля, опубликовал информацию о пропаже 89-летней Антонины Макаровны Дьячковой. Женщина ушла в воскресенье, 30 июня, в лес из своего дома в деревне Сусово Клепиковского района Рязанской области и до настоящего времени не вернулась.
Сообщается, что она не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Приметы Антонины Макарьевны:
Рост 150 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые.
Была одеты в коричневую куртку, платье в черно-белую полоску, черный платок и бежевые сапоги.
Всех, кто располагает информацией о женщина просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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