Еще один рязанский экс-министр отправился в район – возглавил Касимов

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-03T11:16:35+03:00

При Ковалеве он руководил областным министерством природопользования и экологии

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3 июля в Касимовской городской Думе прошло голосование по выборам главы администрации райцентра, сообщает издательство «Пресса».

Кандидатуры было две: свои программы по социально-экономическому развитию города представили Игорь Авдеев и Михаил Лифанов. В результате большинство депутатов Касимовской гордумы отдали голоса за Игоря Авдеева. Официально контракт с ним заключат уже на следующий день – 4 июля.

Еще несколько лет назад Игорь Авдеев возглавлял министерство природопользования и экологии Рязанской области. Позже, с приходом нового губернатора, это ведомство объединили с министерством лесного хозяйства. Встал выбор – кого из глав двух министерств назначить руководителем объединенного.

Тогда в облправительстве решили оставить Сергея Карабасова, который рулил минлесхозом. Позже он, напомним, побывал и в кресле градоначальника Рязани. Ныне Сергей Юрьевич обитает в СИЗО.

Игорь Авдеев же до возвращения в ряды чиновников, теперь касимовских, трудился на приборном заводе.

ИСТОЧНИК KP.RU