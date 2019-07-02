Администрация Рязани объяснила вырубку деревьев у гимназии №5

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-02T12:25:19+03:00

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На месте вырубленных деревьев напротив гимназии №5 в Рязани сделают заездной карман для автотранспорта. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города, комментируя информацию, размещенную в соцсетях.

- Проектом предусмотрено строительство заездного кармана для обеспечения подъезда, остановки автотранспорта, а также безопасной посадки-высадки учеников лицея и их родителей, - говорится в справке, оказавшейся в распоряжении редакции.

Упомянутые работы входят в смету муниципального контракта, который должен быть исполнен к 1 октября 2019 года. По этому контракту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» проезжую часть улицы Гагарина отремонтируют на всем ее протяжении.

Городские власти подчеркивают, что в зеленых зонах по соседству с образовательным учреждением взамен снесенных будут высажены новые крупнолистные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU