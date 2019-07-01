В Рязани напротив гимназии №5 вырубили деревья

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-01T09:55:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Гагарина в Рязани перед гимназией №5 вырубили все деревья, которые росли между проезжей частью и тротуаром. Информация об этом появилась в сообществе «Типичная Рязань» 28 июня.

В понедельник, 1 июня, в пресс-службе администрации города корреспонденту «Комсомолки» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, предложив сделать запрос. Пользователи соцсетей тем временем предполагают, что рабочие расчистили место под автомобильную парковку, так как на месте, где росли деревья, вырыли небольшие котлованы и засыпали их песком.

ИСТОЧНИК KP.RU