В пруду поселка Мордасово обнаружили труп 62-летнего рязанского рыбака
Днем 30 июня в одном из водоемов поселка Мордасово в Октябрьском районе Рязани обнаружили труп 62-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете.
По предварительным данным, мужчина около 4 часов утра пошел пьяным на рыбалку. В какой-то момент он решил искупаться, зашел в воду и утонул.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - рассказывает старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Кирилл Железняков. – Известно, что у мужчины было больное сердце. Вот проверка и установит, точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего.
По словам следователя, днем в полицию о пропаже мужчины заявили родственники. Сразу вызвали водолазов, которые и достали тело из воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU