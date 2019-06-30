В пруду поселка Мордасово обнаружили труп 62-летнего рязанского рыбака

СЕГОДНЯ 20:21 2019-06-30T20:34:43+03:00

Труп рязанского рыбака в Мордасове достали около 16:00 в воскресенье. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Днем 30 июня в одном из водоемов поселка Мордасово в Октябрьском районе Рязани обнаружили труп 62-летнего мужчины. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, мужчина около 4 часов утра пошел пьяным на рыбалку. В какой-то момент он решил искупаться, зашел в воду и утонул.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - рассказывает старший следователь Железнодорожного МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Кирилл Железняков. – Известно, что у мужчины было больное сердце. Вот проверка и установит, точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего.

По словам следователя, днем в полицию о пропаже мужчины заявили родственники. Сразу вызвали водолазов, которые и достали тело из воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU