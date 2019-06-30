На улице Интернациональной в Рязани под грузовиком провалился асфальт
Машину удалось вытащить из ямы только при помощи подъемного крана [видео]
Фото: "Рязань Сейчас".
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Утром 30 июня на улице Интернациональной под асфальт одним колесом провалился грузовик, перевозивший оборудование для кровли и сайдинга. Об этом сообщается в группе «Рязань Сейчас».
Судя по видео, которое выложили очевидцы, машину удалось вытащить из ямы только при помощи подъемного крана.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU