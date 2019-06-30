2019-06-30T18:38:12+03:00
Происшествия

На улице Интернациональной в Рязани под грузовиком провалился асфальт

Машину удалось вытащить из ямы только при помощи подъемного крана [видео]
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Фото: "Рязань Сейчас".Фото: "Рязань Сейчас".
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Утром 30 июня на улице Интернациональной под асфальт одним колесом провалился грузовик, перевозивший оборудование для кровли и сайдинга. Об этом сообщается в группе «Рязань Сейчас».

Судя по видео, которое выложили очевидцы, машину удалось вытащить из ямы только при помощи подъемного крана.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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