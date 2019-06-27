В Рязани и районах области высадят 75 деревьев к 75-летию Победы

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-27T16:28:22+03:00

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В 2020 году в Рязани и во всех районах области пройдет патриотическая акция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил руководитель СУ СК России по Рязанской области Владимир Никешкин.

Во время акции офицеры Следственного управления вместе с воспитанниками подшефных детских учреждений и молодежью высадят по 75 деревьев, по количеству послевоенных лет, в память о павших на полях сражений.

- Акция уже поддержана губернатором Николаем Любимовым и всеми силовиками, - подчеркнул генерал-лейтенант. – Но самое главное, мы должны не просто посадить деревья, а посадить их вместе с детьми, в том числе – из детских домов, школ-интернатов и так далее. А потом вместе ухаживать за ними.

Напомним, 26 июня на заседании Общественного совета при СУ СК России по Рязанской области рассмотрели задачи и роль следственных органов в профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU