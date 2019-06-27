Глава МЧС прилетел в Рязанскую область из-за селецкого пожара

СЕГОДНЯ 08:45 2019-06-27T08:47:56+03:00

Он заявил, что людей и техники достаточно, чтобы локализовать и ликвидировать все очаги

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Глава МЧС России Евгений Зиничев побывал в Рязанской области, где после учебных стрельб на военном полигоне «Сельцы» загорелся лес. Поздним вечером 26 июня пресс-служба ведомства сообщила, что на территории региона действуют два очага природных пожаров: один локализован, площадь второго - более 270 гектаров.

В тушении пожара, который перекинулся и на Московскую область, участвуют 364 человека, 45 единиц техники, 3 вертолета и самолет ИЛ-76. Чтобы не подпустить огонь к населенным пунктам, на границе лесного массива дежурят пожарные подразделения.

Зиничев отметил, что сосредоточенных здесь сил и средств достаточно, чтобы локализовать и ликвидировать все очаги. На местном уровне он поручил «усилить разъяснительную работу среди населения, чтобы не допустить паники».

Напомним, ранее СМИ публиковалась информация о подготовке эвакуации села Шехмино, однако она не подтвердилась. В том, что до повторения событий 2010 года не дойдет, убедились корреспонденты «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU