2019-06-25T10:19:31+03:00
Общество

Рязанка через суд добилась, чтобы деньги материнского капитала пошли на оплату ипотеки

Пенсионный фонд не хотел выделять деньги материнского капитала, так как считал, что сделка с недвижимостью являлась не улучшением жилищных условий
Александр РАДЫГИН
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Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу рязанки к управлению Пенсионного фонда РФ, сообщает пресс-служба облсуда.

Суд установил, что в сентябре 2018 года для улучшения жилищных условий муж женщины купил трехкомнатную квартиру. Часть денег на покупку мужчина потратил свои, а еще часть получил в банке в качестве ипотечного кредита. Раньше эта квартира принадлежала в равных долях родителям мужа и его совершеннолетнему сыну. А зарегистрированы там и жили сам мужчина, его родители, совершеннолетний сын и несовершеннолетняя дочь. Кроме того, там же проживала, но не была прописана истица.

В ноябре 2018 года женщина обратилась в пенсионный фонд с заявлением, чтобы деньги материнского капитала направили на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту. Однако чиновники пенсионного фонда отказали. Они сослались на то, что покупка ее супругом доли в праве собственности у совершеннолетнего сына, оформления ее в общую долевую собственность, является не улучшением жилищных условий, а перераспределением долей.

В свою очередь представитель истицы полагал, что покупка в ипотеку квартиры значительно улучшило жилищные условия, так как до сделки в указанной квартире проживали шесть человек: родители мужа, они с супругом и двое их детей. В настоящее время там проживает только их семья: они с супругом и дети, один из которых является совершеннолетним и пользуется отдельной комнатой. После снятия обременения с данного жилого помещения появилась возможность наделения всех членов семьи долями в праве общей долевой собственности.

Железнодорожный районный суд, рассмотрев дело, удовлетворил исковые требования рязанки и обязал пенсионный фонд направить деньги материнского капитала на оплату приобретенного жилого помещения.

Ответчик, не согласившись с таким решением, подал апелляционную жалобу.

Областной суд оставил решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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