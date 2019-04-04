Только через суд врач смогла добиться досрочной пенсии по старости в Рязанской области

СЕГОДНЯ 10:00 2019-04-04T10:06:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Шиловский районный суд рассмотрел дело по иску прокурора о назначении страховой пенсии по старости досрочно, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что рязанка с 1993 года работала в Путятинской ЦРБ, а впоследствии в Шиловском межрайонном медицинском центре. В 2004, 2011, 2013 и 2018 годах женщина находилась на курсах повышения квалификации, куда я ее направлял работодатель. В ноябре 2018 года истица обратилась в пенсионный орган с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Но пенсионные чиновники отказали, посчитав, что у нее недостаточно специального стажа, а время нахождения на курсах просто не засчитали.

Вместе с тем, пока медработник находилась на курсах повышения квалификации за ней сохранялось основное место работы и среднемесячная заработная плата. Следовательно, по мнению прокурора, эти периоды подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора и обязал признать за гражданкой право на назначение страховой пенсии по старости досрочно с момента первоначального обращения в пенсионный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU