2019-04-04T10:06:10+03:00
Общество

Только через суд врач смогла добиться досрочной пенсии по старости в Рязанской области

Чиновники пенсионного фонда не захотели засчитать бывшему медработнику в стаж курсы повышения квалификации
Александр РАДЫГИН
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Шиловский районный суд рассмотрел дело по иску прокурора о назначении страховой пенсии по старости досрочно, сообщает пресс-служба райсуда.

Суд установил, что рязанка с 1993 года работала в Путятинской ЦРБ, а впоследствии в Шиловском межрайонном медицинском центре. В 2004, 2011, 2013 и 2018 годах женщина находилась на курсах повышения квалификации, куда я ее направлял работодатель. В ноябре 2018 года истица обратилась в пенсионный орган с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Но пенсионные чиновники отказали, посчитав, что у нее недостаточно специального стажа, а время нахождения на курсах просто не засчитали.

Вместе с тем, пока медработник находилась на курсах повышения квалификации за ней сохранялось основное место работы и среднемесячная заработная плата. Следовательно, по мнению прокурора, эти периоды подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора и обязал признать за гражданкой право на назначение страховой пенсии по старости досрочно с момента первоначального обращения в пенсионный фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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