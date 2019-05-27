Рязанец через суд взыскал со страховщиков недоплаченные деньги

СЕГОДНЯ 12:35 2019-05-27T12:35:36+03:00

Мужчина пошел до конца и получил по ОСАГО почти четверть миллиона рублей

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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика по делу о взыскании недоплаченного страхового возмещения, неустойки и компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба райсуда.

Сасовский районный суд установил, что в январе 2018 года истец обратился в страховую компанию «РЕСО-Гарантия», где по ОСАГО была застрахована его ответственность, с заявлением о прямом возмещении убытков в результате ДТП. Ответчик признал случай страховым и в феврале 2018 года выплатил истцу страховое возмещение в размере 104 559,63 рублей на основании экспертного заключения. Истец обратился к ответчику с требованием рассчитать и выплатить ему утрату товарной стоимости его автомобиля, просил оценить причиненный ему вред и доплатить недостающую сумму. Но получил отказ.

В марте 2018 года истец самостоятельно оценил стоимость причиненного вреда, которая согласно экспертному заключению составила 207 833 рубля, после чего обратился за защитой своих прав в суд.

Во время разбирательства суд назначил автотехническую товароведческую экспертизу, которая установила, что стоимость восстановительного ремонта с учетом износа составила 221 860,60 рублей. Следовательно, размер недоплаченного ответчиком истцу страхового возмещения составляет 117 300,97 рублей.

Районный суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с ответчика в пользу истца суммы недоплаченного страхового возмещения, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов на общую сумму 247 300,97 рублей.

Областной суд оставил решение районного суда без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU