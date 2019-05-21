Попавшая под машину рязанка пытается взыскать с водителя полмиллиона рублей
В Рязанский районный суд поступило дело о компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба райсуда.
В исковом требовании указано, что 13 декабря 2017 года на автодороге Москва — Челябинск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль сбил женщину. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали.
Постановлением Октябрьского районного суда водителя признали виновным и лишили прав на 1,6 лет.
Из-за полученных травм женщина «перенесла физические и нравственные страдания» и просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Судебное заседание назначено на 5 июня.
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