2019-05-21T17:33:14+03:00
Происшествия

Попавшая под машину рязанка пытается взыскать с водителя полмиллиона рублей

Автомобилиста суд уже решил водительских прав, но для него, похоже, история еще не закончилась
Александр РАДЫГИН
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В Рязанский районный суд поступило дело о компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба райсуда.

В исковом требовании указано, что 13 декабря 2017 года на автодороге МоскваЧелябинск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль сбил женщину. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали.

Постановлением Октябрьского районного суда водителя признали виновным и лишили прав на 1,6 лет.

Из-за полученных травм женщина «перенесла физические и нравственные страдания» и просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Судебное заседание назначено на 5 июня.

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Отвечают по иску совместно УРТ и виновница аварии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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