2019-06-18T14:47:40+03:00
Общество

Из рязанских рыболовных магазинов изъяли запрещенные орудия лова

Все предприниматели, торгующие сетями, оштрафованы. Рыболовные сети конфискованы и уничтожены
Яков РЫКОВ
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Прокуратура продолжает бороться с браконьерами в Рязанской области.Прокуратура продолжает бороться с браконьерами в Рязанской области.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сотрудники рязанской природоохранной прокуратуры вместе с Роспотребнадзором провели рейды по рыболовным магазинам, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проверок инспекторы зафиксировали факты продажи запрещенных орудий лова – рыболовных сетей.

В итоге, прокуратура через суд всех предпринимателей оштрафовала по 3 тысячи рублей каждого, а сети конфисковала и уничтожила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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