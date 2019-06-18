Из рязанских рыболовных магазинов изъяли запрещенные орудия лова
Сотрудники рязанской природоохранной прокуратуры вместе с Роспотребнадзором провели рейды по рыболовным магазинам, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время проверок инспекторы зафиксировали факты продажи запрещенных орудий лова – рыболовных сетей.
В итоге, прокуратура через суд всех предпринимателей оштрафовала по 3 тысячи рублей каждого, а сети конфисковала и уничтожила.
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ИСТОЧНИК KP.RU