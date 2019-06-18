В Солотче задержали рязанца, находящегося в федеральном розыске
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Солотче мужчину, находящегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба рязанской Росгвардии.
Ориентировку на подозреваемого росгвардейцы получили накануне во время инструктажа нарядов, заступающих на суточное дежурство. Известно, что подозреваемого в наркопреступлении разыскивали органы следствия Рязани.
При патрулировании территории в Солотче наряд обратил внимание на прохожего, который внешне походил на разыскиваемого. Мужчину остановили и проверили документы. Его тут же задержали и передали полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU