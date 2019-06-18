В Солотче задержали рязанца, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-18T09:23:54+03:00

Ориентировку на подозреваемого в наркопреступлении росгвардейцы получили накануне

Изменить размер текста: A A

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Солотче мужчину, находящегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба рязанской Росгвардии.

Ориентировку на подозреваемого росгвардейцы получили накануне во время инструктажа нарядов, заступающих на суточное дежурство. Известно, что подозреваемого в наркопреступлении разыскивали органы следствия Рязани.

При патрулировании территории в Солотче наряд обратил внимание на прохожего, который внешне походил на разыскиваемого. Мужчину остановили и проверили документы. Его тут же задержали и передали полиции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У рязанского лагеря попытались украсть водонапорную конструкцию

Скопинец успел повалить и разрезать металлический бак (подробнее).

В Рязанской области задержали криминальный дуэт по подозрению в краже рельсов

Жители Клепиковского района демонтировали 75 метров ж/д полотна (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU