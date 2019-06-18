2019-06-18T09:23:54+03:00
Происшествия

В Солотче задержали рязанца, находящегося в федеральном розыске

Ориентировку на подозреваемого в наркопреступлении росгвардейцы получили накануне
Яков РЫКОВ
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Фото: пресс-служба Росгвардии по Рязанской области.Фото: пресс-служба Росгвардии по Рязанской области.
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Солотче мужчину, находящегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба рязанской Росгвардии.

Ориентировку на подозреваемого росгвардейцы получили накануне во время инструктажа нарядов, заступающих на суточное дежурство. Известно, что подозреваемого в наркопреступлении разыскивали органы следствия Рязани.

При патрулировании территории в Солотче наряд обратил внимание на прохожего, который внешне походил на разыскиваемого. Мужчину остановили и проверили документы. Его тут же задержали и передали полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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