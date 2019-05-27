2019-05-27T17:20:55+03:00
Происшествия

В Рязанской области задержали криминальный дуэт по подозрению в краже рельсов

Жители Клепиковского района демонтировали 75 метров ж/д полотна
Антоний ВОХЕЧ
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В Клепиковском районе задержали злоумышленников, подозреваемых в похищении 75 метров рельсов неиспользуемой железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина сдал рельсы в пункт приема вторсырья, и на это обратила внимание полиция. Полиция предположила, что 33-летний местный житель может быть причастен к хищению. Вскоре автомобиль, в салоне которого был этот мужчина, зафиксировали в лесу около поселка Болонь. Оперативники решили, что он направляется к ж/д, которое лишь летом местное предприятие использует для транспортировки торфа.

Они выяснили, что подозреваемый и 41-летний житель Рязанского района демонтировали с железной дороги 75 метров рельсов с помощью газовых резаков и приготовили металлические изделия для перевозки на автомобиле «Газель».

Злоумышленников задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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