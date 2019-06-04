У рязанского лагеря попытались украсть водонапорную конструкцию
Скопинец успел повалить и разрезать металлический бак
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У детского лагеря отдыха в окрестностях села Чулково попытались украсть… целую водонапорную конструкцию. Неизвестный повалил стоявший на опорах металлический бак и разрезал его на части для дальнейшей транспортировки.
- Сейчас на этой территории отдыхающих нет, проводится реконструкция, - пояснили в УМВД по Рязанской области. - Видимо, мужчина решил воспользоваться сложившейся ситуацией.
К счастью, местные жители застукали вора и сообщили о его темных делишках в полицию. Приехав на место, наряд задержал 25-летнего жителя Скопина и изъял у него газорезку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU