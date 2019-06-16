Рязанец продал бензопилу знакомому и тут же обвинил его в краже инструмента
В Кадомском районном суде огласили приговор 39-летнему жителю Ермишинского района, обвиняемому в ложном доносе, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Установлено, что в январе 2019 года мужчина продал знакомому свою бензопилу. После упреков жены о продаже столь нужной в хозяйстве вещи, он попросил приятеля вернуть ему обратно инструмент. Но без возврата денег.
Получив справедливый отказ, мужчина написал заявление в полицию в котором указал, что бензопилу у него украли.
Во время проверки полицейские подтверждения кражи не нашли, и в возбуждении уголовного дела по данному факту отказали. Но тут же возбудили дело уже в отношении заявителя.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев условно. На время полуторагодового испытательного срока осужденному запрещено менять место жительства и не покидать дом ночью. Кроме того, он дважды в месяц обязан приходить в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU