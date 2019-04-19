Чтобы получить страховку рязанец инсценировал кражу телевизора и бензопилы
Суд признал мужчину виновным в заведомо ложном доносе
Мужчину приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В ноябре прошлого года в сасовскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него из дома украли телевизор и бензопилу, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что никакой кражи не было, а мужчина инсценировал кражу, чтобы получить страховую выплату.
Полиция возбудила в отношении гражданина уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).
Приговором Сасовского районного суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU