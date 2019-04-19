Чтобы получить страховку рязанец инсценировал кражу телевизора и бензопилы

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-19T16:03:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В ноябре прошлого года в сасовскую полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него из дома украли телевизор и бензопилу, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что никакой кражи не было, а мужчина инсценировал кражу, чтобы получить страховую выплату.

Полиция возбудила в отношении гражданина уголовное дело по части 3 статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).

Приговором Сасовского районного суда мужчину признали виновным и назначили наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU