2019-05-23T17:31:17+03:00
Происшествия

Нетрезвый рязанец пригрозил сестре, что распилит ее бензопилой

Участковый уполномоченный полиции вмешался вовремя и предотвратил преступление
Антоний ВОХЕЧ
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Сотрудник отдела полиции по Клепиковскому району, обслуживающий поселок Тума, немедленно среагировал на сообщение об угрозе убийством и, выехав на место, нейтрализовал семейный конфликт. Тем самым бдительный участковый уполномоченный предотвратил тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя жительница рабочего поселка Тума, которая сообщила, что младший брат угрожает ей убийством. Для этого он даже купил бензопилу. По ее словам, она убежала из дома, где нетрезвый последователь главного героя известного многосерийного фильма ужасов устроил скандал.

Участковый быстро утихомирил 33-летнего скандалиста. Полицейский выяснил, что брат изрядно выпил, а когда сестра сделала ему замечание, вступил с ней в словесную перепалку. Мужчина вспылил, завел бензопилу и угрожал «зубастым» инструментом женщине.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года, либо в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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