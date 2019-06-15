2019-06-15T13:40:15+03:00
Происшествия

В центре Рязани загорелось деревянное здание – именно здесь хотят построить офисный центр

На пожаре никто не пострадал
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: группа «Типичная Рязань» ВКонтакте.Фото: группа «Типичная Рязань» ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В субботу, 15 июня, в 11 часов 56 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязани, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. На улице Право-Лыбедской загорелось нежилое двухэтажное деревянное здание – напротив регпалаты. Фото с места пожара почти сразу появились в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте.

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

На место выехали шесть пожарных расчетов, это 24 сотрудника Государственной противопожарной службы. В результате, как сообщают в пресс-службе спасателей, дом поврежден огнем. Пострадавших нет.

Напомним, что здесь хотят возвести общественно-торговые здания высотой 1-3 этажа с подземным паркингом. Областная Госинспекция по охране объектов культурного наследия выступила с резкой критикой проекта, однако администрация Рязани его все же утвердила.

Фото сгоревшей двухэтажки сделано буквально прошлой зимой. Фото: Павел АВЕРИН

Фото сгоревшей двухэтажки сделано буквально прошлой зимой.Фото: Павел АВЕРИН

Судя по проекту будущего ансамбля офисных зданий, сохранять старое двухэтажное – никто и не собирался.

Судя по проекту будущего ансамбля офисных зданий, сохранять старое двухэтажное – никто и не собирался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отключать газ в двух районах Рязанской области пока не будут
В Рязани мусор будут собирать в полуподземные контейнеры
Ночью на пожаре в рязанском селе погиб человек и сгорели три строения
Попав в артерию, молодого рязанца убили одним ударом
В Рязани ищут пропавшего еще десять дней назад мужчину
ФК «Рязань» не стал продлевать контракт с главным тренером Гарником Аваляном
Прокуратура проверила действия бывшего мэра рязанского города Рыбное
Рязанские врачи и медсестры готовы к профессиональному празднику
На рязанской дороге водитель «Газели» уснул за рулем – машина оказалась на встречке
Новым зампредом правительства Рязанской области стал выходец из нефтяной отрасли
Михайловский район останется без газа почти на неделю
С понедельника горячую воду отключат еще на семи улицах Рязани
Рязанскую теплосеть оштрафовали почти на 200 тысяч рублей
Опубликованы расценки услуг для кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы
В Захаровском районе на шесть дней отключат газ
«Ростелеком» поддержал празднование Дня России в Рязани
Прокуратура помогла получить задержанную заплату 60 рязанцам
В ближайшие сутки рязанцам обещают дожди с грозами
Ресторан «БУФЕТЪ» берет на себя организацию всего свадебного торжества
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками из Рязани