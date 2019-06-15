В центре Рязани загорелось деревянное здание – именно здесь хотят построить офисный центр
В субботу, 15 июня, в 11 часов 56 минут на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязани, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. На улице Право-Лыбедской загорелось нежилое двухэтажное деревянное здание – напротив регпалаты. Фото с места пожара почти сразу появились в группе «Типичная Рязань» ВКонтакте.
Фото: Пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
На место выехали шесть пожарных расчетов, это 24 сотрудника Государственной противопожарной службы. В результате, как сообщают в пресс-службе спасателей, дом поврежден огнем. Пострадавших нет.
Напомним, что здесь хотят возвести общественно-торговые здания высотой 1-3 этажа с подземным паркингом. Областная Госинспекция по охране объектов культурного наследия выступила с резкой критикой проекта, однако администрация Рязани его все же утвердила.
Фото сгоревшей двухэтажки сделано буквально прошлой зимой.Фото: Павел АВЕРИН
Судя по проекту будущего ансамбля офисных зданий, сохранять старое двухэтажное – никто и не собирался.
ИСТОЧНИК KP.RU