Скандальный проект очередного эклектичного здания в центре Рязани одобрили

СЕГОДНЯ 13:07 2019-01-16T13:13:23+03:00

Ранее Госинспекция по охране объектов культурного наследия выступила с резкой критикой по этому поводу

Изменить размер текста: A A

Администрация Рязани постановлением от 15 января утвердила проект планировки территории в районе дома №36 на улице Право-Лыбедской. Документ предполагает строительство общественно-торгового здания высотой 1-3 этажа с подземным паркингом.

Решение принято вопреки позиции региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия, которая выступила с резкой критикой проекта, в том числе с архитектурной точки зрения (здание будет состоять из нескольких различающихся по стилю частей, его хотят выкрасить в яркие цвета):

- За прошедший год инспекцию ни разу не приглашали на заседания Градостроительного совета, не направляли протоколы заседаний. Учитывая, что указанным совещательным органом с легкостью одобряются подобные проекты, очевидно, что в настоящий момент он имеет фиктивный характер, выступая «ширмой» для кулуарных механизмов принятия решений, - говорилось в официальном сообщении.

Комиссия по публичным слушаниям дала положительное заключение на проект, хотя ранее с учетом мнения инспекции по ОКН отправила на доработку проект домов, предполагаемых к строительству возле цирка.