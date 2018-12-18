2018-12-18T10:07:34+03:00
Общество

Проект двухэтажек у цирка в Рязани не устроил комиссию по слушаниям

Претензии возникли из-за архитектурных решений и объекта культурного наследия по соседству
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Фото: материалы проекта.Фото: материалы проекта.
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Проект планировки территории в границах улиц Новослободской и Лево-Лыбедской (возле цирка) в Рязани отвергнут комиссией по публичным слушаниям. Ее заключение опубликовано 18 декабря.

Инспекция по охране ОКН Рязанской области посчитала, что потенциальный застройщик - ЗАО «Дружба» - не выполняет требования по сохранению здания бывшего ремесленного училища конца XIX в., которым владеет:

- В этой связи инспекция намерена инициировать процедуру изъятия памятника у владельца, - говорится в документе.

Что касается проектируемых двухэтажных домов, они, по мнению комиссии, «диссонируют исторической черте города» из-за остекления, пропорций и оформления дверных и оконных проемов, других деталей экстерьера и «нехарактерной» колористики.

Все это послужило поводом, чтобы администрации Рязани рекомендовали отправить этот проект на доработку.

Фото: материалы проекта.

Фото: материалы проекта.

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