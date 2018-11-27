2018-11-27T16:15:45+03:00
Недвижимость

В самом сердце Рязани хотят построить комплекс из офисов с двухэтажной стоянкой

Авто планируют разместить под землей
Мария БЛИНОВА
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Пустующий кусок земли в центре города застройщик планирует освоить по максимуму.Пустующий кусок земли в центре города застройщик планирует освоить по максимуму.
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Администрация Рязани опубликовала информацию о проведении публичных слушаний по проекту застройки на улице Право-Лыбедской – в районе д. 36 (напротив Регпалаты).

Согласно документации, представленной компанией ООО «Лаборатория «Элит-Статус», она хочет возвести на участке в 20 соток комплекс зданий разной этажности: одно трехэтажное и по два двух- и одноэтажных.

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На первом этаже планируют разместить торговые точки и кафе на 60 мест. На втором и третьем этажах новых строений – офисы. 145 кв. метров застройщик обещает выделить под озеленение.

Кроме этого, здесь будет двухэтажная подземная стоянка, рассчитанная примерно на 70 машин.

Публичные слушания по проекту пройдут 19 декабря на улице Введенской, д. 107, каб. 219. Начало в 18.00.

Этой двухэтажке жить осталось, видимо, недолго Фото: Павел АВЕРИН

Этой двухэтажке жить осталось, видимо, недолгоФото: Павел АВЕРИН

Фото: Павел АВЕРИН

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