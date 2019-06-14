2019-06-14T15:04:02+03:00
Общество

Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с фанатками из Рязани

И признался в любви публике
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Фото: Кадр с видео, опубликованного на станице певца в Instagram.Фото: Кадр с видео, опубликованного на станице певца в Instagram.
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Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Аполлонов выложил на своей странице в Instagram видео, сделанное в Рязани.

На записи видно, как артиста, вышедшего к публике, плотной стеной окружили фанаты. Поклонницы жаждали если не сфотографироваться с артистом (некоторым это удалось!), то хотя бы увидеть его вблизи.

Пост на странице певца уже собрал больше 13,5 тысяч лайков. В комментариях фанаты группы продолжают признаваться в любви к кумиру и благодарят его за прошедший в Рязани концерт.

Напомним, что группа Иванушки International выступила в нашем городе на праздновании Дня России. Концерт прошел на Бульваре Победы и в этот же день здесь запустили чудо-фонтан – это светомузыкальный объект, оснащенный видеопроектором и лазерной системой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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