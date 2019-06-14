2019-06-14T09:19:52+03:00
Общество

Горадминистрация обнародовала график работы нового светомузыкального фонтана

Самое интересное будет начинаться с семи вечера
Мария БЛИНОВА
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Запуск фонтана стал кульминацией праздничной программы, посвященной Дню России.Запуск фонтана стал кульминацией праздничной программы, посвященной Дню России.Фото: Константин МОГИЛИН
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12 июня в День России в Московском районе открыли новый «умный» фонтан: этот мультимедийный светомузыкальный объект оснащен видеопроектором и лазерной системой – на водную гладь можно проецировать видео.

Музыка появляется при запуске фонтана – вместе с первой струей воды, а подсветка включается автоматически, при наступлении темноты.

– Чаша расположена ниже уровня земли, форсунки вмонтированы в мощение, потому все желающие могут пройти через фонтан, купаться в нем, наслаждаться светомузыкальным шоу. В репертуаре – классическая музыка, рок-композиции, детские песни и музыкальные миксы, – поясняют в администрации Рязани.

Опубликован и график работы фонтана: в понедельник он будет работать с 19.00 до 22.00, а до этого – объект чистят, промывая форсунки и систему водоснабжения.

Со вторника и по воскресенье он работает с 10.00 до 22.00, причем поток воды будет попеременным – то динамичным, то статичным.

Трижды в день – 12.00-13.00, 15.00-16.00 и 17.00-17.30 – фонтан отключают на профилактические работы.

Светомузыкальное шоу будет здесь ежедневно – с 19.00 до 22.00 каждые первые 10-15 минут часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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