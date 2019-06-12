«Умная» достопримечательность. В Рязани открыли мультимедийный светомузыкальный пешеходный фонтан

12 июня в Рязани на Московском шоссе запустили мультимедийный светомузыкальный пешеходный фонтан. Это стало кульминацией праздничной программы, посвященной Дню России.

Отмечается, что «умный» фонтан можно будет использовать как мультиформатную образовательную площадку. Фонтан оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь. Он может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы для детей и взрослых.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил руководство Сбербанка за такой подарок рязанцам и городу.Фото: Константин МОГИЛИН

— Мне бы хотелось выразить большую признательность руководству Сбербанка за то, что они финансово поддержали этот проект, - отметил в своей речи губернатор Рязанской области Николай Любимов. — Это замечательный подарок всем рязанцам. Уверен, что уникальный светомузыкальный комплекс станет новой популярной достопримечательностью города.

На открытие фонтана пришли десятки тысяч рязанцев.Фото: Константин МОГИЛИН

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, Рязань стала седьмым городом, в котором при финансовом участии банка появилась такая красивая достопримечательность.

На День России в Рязань приехал известный и популярный коллектив "Иванушки International".Фото: Константин МОГИЛИН

— Мы с радостью дарим жителям уникальный фонтанный комплекс, в который заложены самые современные технологии и решения, — сказал Станислав Кузнецов. — Уверен, что помимо эстетического удовольствия он будет нести просветительскую миссию - демонстрировать в оригинальном аудиовизуальном формате различные обучающие программы.