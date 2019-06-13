В Рязани открылись продажи квартир с панорамой 360

СЕГОДНЯ 15:05 2019-06-13T15:05:13+03:00

В сегменте бизнес-класса сейчас это единственное предложение с каминами и панорамным этажом

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Компания «Мармакс» объявила о старте продаж квартир с панорамой 360 в комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева». Девелопер уделил большое внимание выбору оконных систем для остекления проекта.

– Жилой комплекс имеет множество преимуществ: фитнес-зал для владельцев квартир, закрытую территорию галереи, службу сервиса премиум-класса, а наибольший интерес у наших клиентов вызывает уникальный панорамный этаж, — поделились в пресс-центре компании.

Девелопер отметил, что благодаря мультифункциональному стеклу «SunGuard» в квартирах комплекса всегда будет тепло. Стекло устойчиво к воздействию прямых солнечных лучей, имеет специальное покрытие предотвращающее проникновение UF-излучения.

– Внутреннее стекло покрыто пленкой триплекс, что позволяет также безопасно использовать его не только в остеклении комнат, но и лоджий избегая использования железного ограждения, – рассказали в компании «Мармакс». – Из окон угловых квартир девятого этажа открываются прекрасные виды на город, что создает эффект панорамы 360.

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«Мармакс» подчеркнул, что дети могут устраивать здесь любые активные игры: прятки, гонки или домашний чемпионат по футболу – мультифункциональное стекло выдержит любые детские шалости.

В Рязани сейчас это единственное предложение с каминами и панорамным этажом в сегменте бизнес-класса.

– Новый комплекс объединит людей, которые ценят настоящий комфорт, творческую свободу и здоровый образ жизни, – заключили в пресс-центре.

Забронировать квартиру на панорамном этаже в комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯИНЕ на Чапаева» можно уже сейчас по телефону 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU