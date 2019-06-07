СЕГОДНЯ 14:51 2019-06-07T14:51:39+03:00

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«Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами на панорамном этаже в жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

– Много лет считалось, что только в частном доме можно обустроить камин. Владельцы квартир лишь мечтали об этом. Наша компания стала одной из первых, кто создал проект с каминами, – рассказали в «Мармакс». – В жилом комплексе «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» будет целый этаж с каминами.

Кстати, такие квартиры – редкое предложение в сегменте недвижимости класса de luxe как в Москве, так и в европейских столицах.

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– Вам больше не придется ждать новогодних каникул, камин в квартире позволит в любое время года создать праздничное настроение, – отмечают в компании. – Эти камины, разумеется, можно использовать и как дополнительный источник тепла в холодное время года.

В Рязани сейчас это единственное предложение с каминами на панорамном этаже в сегменте бизнес-класса.

– Камин является акцентом в интерьере квартиры. Прекрасным дополнением служат мягкие глубокие кресла или композиция из стильных диванов, но только вам выбирать – как будет оформлена ваша новая квартира в комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева, – уверены в «Мармакс».

Бронирование квартир в отделе продаж по телефону 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU