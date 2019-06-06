ЦИК РФ рекомендовал Рязанскому избиркому кандидатуру Алексея Просянникова

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-06T13:21:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 6 июня, Центральная избирательная комиссия на очередном заседании рассмотрела ряд вопросов, в том числе вопрос «О кандидатуре для назначения членом Избирательной комиссии Рязанской области с правом решающего голоса». На эту должность губернатору Рязанской области была предложена кандидатура депутата регионального парламента Алексея Просянникова.

Напомним, что 3 июня пост председателя Рязанской областной избирательной комиссии покинул Владимир Грачев. Временно структурой руководит Дмитрий Боков.

Что касается Алексея Просянникова, то более десяти лет (с 2004 до 2015 года) он был главой муниципального образования Клепиковский район, затем и до настоящего времени работал на профессиональной основе депутатом Рязанской областной Думы. В парламенте возглавлял комитет по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

Утвердить кандидатуру Просянникова теперь должен губернатор Рязанской области Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU