2019-06-06T13:24:42+03:00
Общество

Только в одном поселении Скопинского района на борьбу с борщевиком выделили 140 тыс рублей

Заросли ядовитого сорняка заполонили район и «выкачивают» из бюджетов немалые суммы
Александр РАДЫГИН
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Фото: администрация Скопинского района.Фото: администрация Скопинского района.
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На территории Успенского, Вослебовского и Корневского сельских поселений опрыскали гербицидами территорию с зарослями борщевика Сосновского, сообщает администрация Скопинского района. Общая площадь зарослей ядовитого растения составила более 8 га.

Занимается опрыскиванием организация ИП Коваленко, которая является официальным дистрибьютором «Гербицид Холдинг». При работах использовался препарат Анкор-85.

На выполнение муниципальной программы «Борьба с «Борщевиком Сосновского» в Корневском сельском поселении из местного бюджета выделено 139 990 рублей.

«Главы администраций поселений Скопинского района держат ситуацию на контроле и при необходимости будут проводить повторную обработку борщевика ядохимикатами, чтобы не допустить его дальнейшего разрастания», — говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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