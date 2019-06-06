Только в одном поселении Скопинского района на борьбу с борщевиком выделили 140 тыс рублей
На территории Успенского, Вослебовского и Корневского сельских поселений опрыскали гербицидами территорию с зарослями борщевика Сосновского, сообщает администрация Скопинского района. Общая площадь зарослей ядовитого растения составила более 8 га.
Занимается опрыскиванием организация ИП Коваленко, которая является официальным дистрибьютором «Гербицид Холдинг». При работах использовался препарат Анкор-85.
На выполнение муниципальной программы «Борьба с «Борщевиком Сосновского» в Корневском сельском поселении из местного бюджета выделено 139 990 рублей.
«Главы администраций поселений Скопинского района держат ситуацию на контроле и при необходимости будут проводить повторную обработку борщевика ядохимикатами, чтобы не допустить его дальнейшего разрастания», — говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU