В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком
В Рязанском районе начали вести борьбу с борщевиком Сосновского, сообщают власти муниципалитета. Так в районе деревни Куркино и села Подвязье уничтожены заросли ядовитого растения на площади 23 гектара.
Местные чиновники обещают, что работы продолжатся, пока будут деньги.
СПРАВКА «КП»
Борщевик обладает способностью вызывать сильные ожоги. В середине XX века культивировался как силосное растение. Впоследствии выяснилось, что он легко дичает и проникает в естественные экосистемы.
До 70-х годов XX века его высаживали вдоль дорог для предотвращения выхода на них сельскохозяйственных и диких животных.
В 2015 году борщевик Сосновского исключили из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Сам этот вид приравняли к сорным ядовитым растениям.
ИСТОЧНИК KP.RU