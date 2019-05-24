2019-05-24T14:43:38+03:00
Общество

В Рязанском районе вышли на борьбу с борщевиком

В окрестностях двух населенных пунктов ядовитое растение уничтожили на площади 23 гектаров
Яков РЫКОВ
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В Рязанском районе начали вести борьбу с борщевиком Сосновского, сообщают власти муниципалитета. Так в районе деревни Куркино и села Подвязье уничтожены заросли ядовитого растения на площади 23 гектара.

Местные чиновники обещают, что работы продолжатся, пока будут деньги.

СПРАВКА «КП»

Борщевик обладает способностью вызывать сильные ожоги. В середине XX века культивировался как силосное растение. Впоследствии выяснилось, что он легко дичает и проникает в естественные экосистемы.

До 70-х годов XX века его высаживали вдоль дорог для предотвращения выхода на них сельскохозяйственных и диких животных.

В 2015 году борщевик Сосновского исключили из Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Сам этот вид приравняли к сорным ядовитым растениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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