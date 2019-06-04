Момент наезда на женщину в центре Рязани попал на видео

СЕГОДНЯ 09:22 2019-06-04T09:22:07+03:00

ДТП в Рязани "СБИЛИ" (ул.Ленина - ул.Есенина). Вступай, чтобы не пропускать https://vk.com/roadrzn62 Инстаграмм https://www.instagram.com/Road_RZN_62 Телеграмм https://t.me/roadRzn62

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На канале «Дороги Рязани» появилось видео с моментом дорожного происшествия в центре города. На записи с камер видеонаблюдения видно, как на перекрестке улиц Ленина и Есенина женщина-пешеход перебегает дорогу в неположенном месте.

Пробегая между рядами остановившихся автомобилей, женщина пренебрегла всеми мерами безопасности и попала под машину, которая на скорости сбила ее по касательной.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU