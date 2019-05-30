Ограничение движения на площади Свободы в Рязани продлили еще на 20 дней

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-30T17:37:35+03:00

Во время капитального ремонта теплотрассы рабочие столкнулись с дополнительными трудностями. На их устранение понадобится время

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Городские власти продлили ограничение движения транспорта по площади Свободы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«В связи с выявленными дополнительными работами при капитальном ремонте теплотрассы по площади Свободы ограничение движения транспорта в районе дома №2 продлится до 19 июня», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее власти города сообщали, что движение будет ограничено до 30 мая. В связи с этим, изменились и маршруты общественного транспорта.

Чиновники обращаются к автомобилистам с просьбой, учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и быть внимательнее на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU