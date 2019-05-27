На площади Свободы в Рязани ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-27T09:34:52+03:00

Это коснется и городских маршрутов

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В Рязани из-за ремонта теплотрассы на площади Свободы ограничат автомобильное движение с 10.00 27 мая до конца суток 30 мая. Об этом пресс-служба администрации города сообщает со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

Работы пройдут вблизи дома №2. В связи с этим изменения претерпят и маршруты общественного транспорта:

- автобус №23, троллейбусы №3 и №10 будут следовать по улице Есенина (последний - до площади Попова);

- маршрутки №№65, 66, 99 будут объезжать по улицам Либкнехта и Затинной, а №41 – по проезду Речников и Затинной.

Остановку «Площадь Свободы» временно переносят к дому №60 по улице Фурманова и к домам №18-20 по улице Свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU